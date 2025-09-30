الأوليمبي يُتوج بطلاً لدوري سلة الإسكندرية للرجال

حسم فريق كرة السلة بنادي الأوليمبي لقب دوري منطقة الإسكندرية للرجال للموسم الرياضي 2025/2026، بعد تغلبه على أصحاب الجياد في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الأوليمبي.



وتمكن "الأوليمبي" من إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة متقاربة بلغت 66 نقطة مقابل 63 لأصحاب الجياد، ليُتوَّج باللقب ويُحقق الميدالية الذهبية للبطولة.



وشهدت المباراة النهائية لبطولة منطقة الإسكندرية منافسة قوية وندية كبيرة بين الفريقين، حيث ظل فارق النقاط ضئيلاً طوال الأرباع، لكن لاعبي الأوليمبي نجحوا في الحفاظ على تقدمهم بفارق ثلاث نقاط حتى نهاية المباراة.