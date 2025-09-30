قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة يدعم منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة قبل لقاء نيوزيلندا

أ ش أ

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالا هاتفيا عبر الفيديو كونفرانس بلاعبي منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة قبل مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا.


وحث وزير الرياضة لاعبي منتخبنا القومي للشباب على ضرورة بذل الجهد فى الملعب وتقديم آداء يليق باسم ومكانة مصر الكروية التى سبق لها إحراز برونزية العالم للشباب مؤكداً لهم أنهم سيكونوا الجيل الأوليمبي لمصر فى أولمبياد لوس انجلوس 2028 وعليهم العمل جيداً لتشريف الكرة المصرية.


وقال وزير الشباب والرياضة للاعبين إن كل الأجواء الإيجابية تحيط بهم فى ظل دعم الدولة ممثلاً فى وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والذى حرص على تواجد المنتخب قبل انطلاق البطولة باسبوعين وخوض المنتخب معسكر نموذجى وصرف كافة المكافآت والمستحقات الخاصة بالمنتخب ولا يوجد اى معوقات لتحقيق حلم الجماهير بالتواجد القوي فى المعترك العالمي.


ومن جانبه حرص حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة فى تشيلي والكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وكاباكا قائد المنتخب وكل افراد البعثة على توجيه الشكر للوزير وأكدوا له أنهم سيبذلون قصاري جهدهم من أجل إسعاد الجماهير في لقاء اليوم الهام والمصيري في كأس العالم .


وتنطلق مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ضد نيوزيلندا، فى الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء ، ويتواجد منتخبنا للشباب في المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.
 

