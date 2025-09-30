سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

أعلنت سارة أحمد، زوجة نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور، خبر انفصالها عنه، صباح الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.





وكتبت سارة في منشور لها: “تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، وأتمنى له كل التوفيق في حياته”.





ويعد عاشور أحد أبرز أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث صعد إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليشارك مع الجيل الذهبي للفريق.





وحقق اللاعب خلال مسيرته الكروية العديد من البطولات مع الأهلي، ليصبح من أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية.





