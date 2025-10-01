إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أزمة داخل نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو فريق الزمالك رفضوا خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة رغم الحصول على أكثر من وعد سابق".

وأشار إلى أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين لحين حل الأزمة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز