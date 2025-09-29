قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتراجع عن سياستها: تسجيل المكالمات متاح الآن على هواتف Pixel

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن تغيير في سياستها المتعلقة بتسجيل المكالمات على هواتفها الذكية، حيث لم تكن الشركة تفضل سابقًا السماح لهذه الأجهزة بتسجيل المكالمات الهاتفية.

توفر الميزة والقيود التشغيلية

أجرت جوجل تحديثًا على صفحة الدعم الخاصة بها، مؤكدة أن هواتف Pixel 6 والإصدارات الأحدث التي تعمل بنظام Android 14 والإصدارات الأحدث أصبحت تدعم الآن تسجيل المكالمات. ويخضع تفعيل الميزة لعدة شروط، أبرزها:

الانتشار الجغرافي: الميزة غير متاحة في جميع الأسواق، ويعتمد توفرها على البلد أو المنطقة التي يتواجد بها المستخدم.

تحديث التطبيق: يجب أن يكون تطبيق Phone by Google محدثًا إلى أحدث إصدار متاح عبر متجر Play Store.

دعم الناقل والجهاز: دعم تسجيل المكالمات يقتصر على أجهزة وشركات اتصالات محددة.

تتيح الميزة خيارات للتسجيل التلقائي للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة أو من جهات اتصال محددة، بالإضافة إلى تسجيل المكالمات الفردية.

آلية التشغيل والتخزين

للبدء بتسجيل مكالمة فردية، يجب على المستخدم فتح تطبيق الهاتف والضغط على "Call Assist" ثم "Call Recording". ولا يمكن بدء التسجيل إلا بعد الرد على المكالمة، ولا يتم تفعيله عند وضع المكالمة قيد الانتظار أو أثناء مكالمات المؤتمر.

التخزين والحذف: يتم تخزين جميع التسجيلات محليًا على الجهاز، ويمكن للمستخدم ضبطها ليتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. ويجب ملاحظة أن حذف سجل المكالمة يؤدي إلى حذف التسجيل المرتبط بها.

الإشعارات: يتم إخطار جميع المشاركين في المكالمة بأن التسجيل سيبدأ أو توقف، قبل وأثناء وبعد عملية التسجيل.

التوفر الحالي والملاحظات القانونية

رُصدت ميزة تسجيل المكالمات حتى الآن في سوق الهند على هواتف Pixel تعمل بإصدار تجريبي من تطبيق الهاتف. 

كما وردت تقارير غير مؤكدة عن ظهورها على بعض وحدات Pixel 8 Pro في الهند، وفي كندا، وعلى هاتف Pixel يعمل بنسخة تجريبية من Android 16 في الولايات المتحدة.

بخصوص الجانب القانوني، تتطلب بعض التشريعات الحصول على موافقة جميع الأطراف قبل التسجيل، بينما تسمح قوانين في 38 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بالتسجيل إذا كان المستخدم أحد أطراف المكالمة.

 وتشدد جوجل على ضرورة التأكد من الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة قبل الشروع في تسجيل المكالمات.

