أخبار البلد

مسار الدولة للقضاء على المرض .. الصحة تنظم فعالية مع اليوم العالمي للسعار

جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السعار، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، في إطار استراتيجية الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

 جاءت الفعالية ضمن سياسات “الصحة الواحدة”، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، حرصًا على تعزيز الصحة العامة وحماية المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة يقدم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة من خلال 340 مركزًا للوقاية من السعار على مستوى الجمهورية، حيث يتم توفير التطعيمات واللقاحات والأمصال المضادة للمرض لنحو مليون متردد على هذه المراكز سنويًا.

وأشار الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بالوزارة، إلى انطلاق مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مرض السعار في مارس 2024، حيث تم الانتهاء من ميكنة 13 محافظة كمرحلة أولى بإجمالي 139 مركزًا ويجري حاليًا استكمال المرحلة الثانية بميكنة 14 محافظة ليصل عدد المراكز المميكنة إلى 292 من أصل 340 مركزًا، على أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع المراكز على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.

كما أكد الدكتور باهر الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، أنه تم خلال أغسطس 2025 تحديث الأدلة الإرشادية للوقاية من مرض السعار من خلال لجنة علمية متخصصة، وتم تعميم النسخة المحدثة على جميع المراكز للعمل بها.

وفي كلمته، أشاد الدكتور عمر أبو العطا، مدير فريق الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، بالإنجازات التي حققتها مصر في السيطرة على المرض بفضل التعاون الوثيق بين وزارات الصحة، الزراعة، البيئة، والتنمية المحلية، إلى جانب الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن مشاركة الشباب والمجتمع المحلي تمثل قوة دافعة لمواصلة التقدم نحو هدف القضاء على السعار، مع الإشارة إلى إطلاق النظام الرقمي لترصد حالات السعار وخطة تعميمه في جميع المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نورا علي، ممثل منظمة الفاو، أن الاحتفال باليوم العالمي للسعار يتزامن مع ذكرى رحيل العالم لويس باستير الذي قدم أول لقاح للمرض، مؤكدة التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعم الجهود الوطنية في مجال التوعية، بوصفها دعامة أساسية في القضاء على السعار، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وباقي الشركاء في إطار الصحة الواحدة.

القضاء على المرض بحلول عام 2030

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة، تحتفل باليوم العالمي للسعار ضمن نهج الصحة الواحدة، عبر تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح أن استراتيجية مصر تستهدف القضاء على المرض بحلول عام 2030، وليس القضاء على الكلاب الحرة، من خلال برامج متكاملة تشمل التطعيم، التوعية، والتقصي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في حماية صحة الإنسان والحيوان معًا.

وزارة الصحة الصحة اليوم العالمي للسعار 2030 الوقائي

