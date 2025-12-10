محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

فيما تفقدت لجنة متخصصة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ، والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقررة.

جاءت هذه المتابعة في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكلفة إجمالية تبلغ 130 مليون جنيه، ممولة من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وخلال الجولة، اطمأنت اللجنة على تقدم الأعمال التي تشمل: تطوير البنية التحتية (شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب)، وأعمال الكهرباء، وتركيب حنفيات الحريق، ورصف الطرق (بالأسفلت والإنترلوك).