فحص 1517 مواطنا ضمن قافلة طبية بالدقهلية

أكد محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، توقيع الكشف الطبي على 1517 مواطنًا خلال أعمال القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها في قرية قراش التابعة مركز بلقاس على مدار يومين.



وأوضح مرزوق، خلال متابعته أعمال القافلة الطبية، اليوم/الأربعاء/، أنه تم تنظيم القافلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية، مشددا على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة.



ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور حمودة الجزار، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، تحت إشراف منسق القوافل العلاجية الدكتور رامز شوقي.



وقال إن القافلة ضمت 8 عيادات في تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والأسنان، والرمد، والنساء وتنمية الأسرة، والجلدية، والعظام"، كما قامت القافلة بإجراء 104 أشعات عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ140 حالة، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ333 حالة، وندوات تثقيفية 47 ندوة استفاد منها 607 مترددين، وتمت إحالة 10 حالات للمستشفيات.