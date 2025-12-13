رئيس وزراء تايلاند: سنواصل العمل العسكري ضد كمبوديا حتى لا نشعر بالتهديد

رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تايلاند وكمبوديا "اتفقتا على وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية السلام الأصلية"، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنبيركول أن "تايلاند ستواصل العمل العسكري حتى نتأكد من أن بلادنا ليست تحت أي تهديد".

صرّح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن كمبوديا تتحمل مسؤولية الاشتباكات الحدودية الدامية، دون أن يُعلن صراحةً استعداد بانكوك لوقف إطلاق النار.

اشتباكات تايلاند وكمبوديا



أسفرت الاشتباكات بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وتشريد نحو نصف مليون شخص على جانبي الحدود المتنازع عليها.



