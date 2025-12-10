إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري إغلاق الميناء مساء اليوم الأربعاء أمام حركة السفن؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسئول في الميناء إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر، مؤكدا إعادة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

ولفت إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد أحوالا جوية غير مستقرة وأمطارا ورياحا تسببت في ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

