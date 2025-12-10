قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل إصابة أفشة بعد عودته من قطر مع منتخب مصر

أفشة
أفشة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة اشتكى من آلام في عضلة السمانة، عقب مشاركته في مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الأردن ببطولة كأس العرب.

وأوضح أن أفشة سوف يخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا، للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب.

ويواصل الأهلي تدريباته بمدينة نصر استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

علي جانب اخر .. كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق قرر منح المغربى أشرف داري مدافع الفريق فرصة خلال مباريات كأس عاصمة مصر قبل الحكم عليه بشكل نهائى سواء بالاستمرار او الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد ان المدير الفنى لم يشاهد اللاعب فى الملعب منذ توليه مهمة تدريب الفريق بسبب الاصابات المتكررة .

وأبعدت الاصابات أشرف داري عن المشاركة مع الأهلي فى فترات طويلة منذ التعاقد معه .

وطلب توروب من ادارة الأهلي بالتحلي بالصبر للحكم على المغربي أشرف داري فى ظل الرغبة من ادارة النادي بالتعاقد مع مدافع قوي خاصة ان الفريق يعانى من أخطاء كبري منذ بداية الموسم حيث منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 12 مباراة وهو معدل كبير للغاية لم يتعرض له الأهلي من قبل .

لا صحة لعودة توفيق وحمدي الى الأهلي 

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول امكانية عودة كل من اكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري وحمدى فتحي لاعب الوكرة القطري ولاعبى الأهلي السابقين الى الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن النادي لم يفكر مطلقا في الدخول مفاوضات مع اكرم توفيق خاصة ان اللاعب رحل بكامل ارادته فى الانتقالات الماضية الى الدوري القطري ورفض التجديد للأهلي ولم يحدث اى تواصل منذ ذلك الوقت .

وأشارت المصادر الى أنه بالفعل تم التباحث حول عودة حمدى فتحى ولكن اللاعب طلب التوقيع لمدة 5 سنوات بالاضافة الى عقد مالي كبير كل موسم وهو ما تم رفضه تماما . 

ملفات مهمة فى الأهلي 

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس الرؤية الشاملة لشركات الأهلي الأربع، وهي شركات «كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات والإنتاج الإعلامي»، حيث ناقش المجلس الموقف المالي والأرباح التي تم تحقيقها خلال الدورة السابقة والرؤية المستقبلية لكل شركة في المرحلة القادمة، لضمان زيادة العائد على الاستثمار باعتبارها الأذرع الاستثمارية المستدامة التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة في كافة القطاعات، وللوفاء بالمتطلبات والأعباء المالية الضخمة سواء في نفقات التشغيل أو الصيانة، نتيجة للتطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية وزيادة أفرع النادي والخدمات المقدمة للأعضاء، وبما يضمن استمرار ريادة الأهلي على كافة المستويات. 

كما حرص المجلس على توجيه الشكر لمجالس إدارات الشركات الأربع، سواء السابقة أو الحالية، وحثها على العمل المستمر برؤية مستقبلية شاملة لتلبية طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. 

وخلال الجلسة استعراض المجلس رؤية شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وحجم التطورات التي يشهدها مشروع المدينة الرياضية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات المدينة، وفي مقدمتها الاستاد الرياضي والدراسات التي تقوم بها الشركة لإنشاء أفرع جديدة للأهلي.

وفي شركة الأهلي لكرة القدم استعرض المجلس عقود الرعاية الجديدة بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى العقود التجارية التي قامت بها وما سوف يتم تحقيقه خلال المرحلة القادمة.

كذلك استعرض المجلس الموقف المالي لشركة الأهلي للخدمات والمشروعات الجديدة التي سوف تقدمها للأعضاء وكافة المستفيدين من أنشطتها وخدماتها المختلفة. كما استعرض المجلس الرؤية الخاصة بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والتطوير المستمر لقناة الأهلي خلال المرحلة القادمة.

الدكتور أحمد جاب الله الأهلي أفشة منتخب الأردن كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

ياسين رضوان

ياسين رضوان لاعب سيركل بروج البلجيكي ينضم لمعسكر منتخب مصر 2009

يزن النعيمات

وكيل يزن النعيمات: نمتلك عروضا من آسيا وأفريقيا وأوروبا.. ونرحب بعرض الأهلي

شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديد في صفقة اللاعب حامد حمدان

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد