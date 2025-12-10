محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ميدانيا أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مدينة المنصورة، كما تابع أداء رؤساء المراكز والمدن من خلال غرفة العمليات، في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق.

وخلال متابعته رفع تجمعات مياه الأمطار بشارع الجيش أسفل كوبري سندوب، ومطلع كوبري منية سندوب اتجاه الطريق الدائري الجامعة، وجه المحافظ على الفور بالدفع بسيارات الكسح وشفط المياه إلى أماكن التجمعات بجميع الشوارع والمناطق الحيوية والتي تحتاج إليها.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع التنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة، كما كلف بالتحرك وفق الخريطة الاستباقية لأماكن تجمعات المياه المحتملة على مستوى المحافظة، وتمركز سيارات الكسح فيها لسرعة التعامل فور سقوط الأمطار للتعامل الفوري منذ اللحظات الأولى.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمنع أي تكدسات للركاب في جميع الخطوط، ودفع سيارات إضافية للمناطق ذات الكثافة المرتفعة، خاصة خطوط سيارات الجامعة إذا لزم الأمر.