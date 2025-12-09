محافظ الدقهلية يوجه بمزيد من تخفيضات السلع الغذائية للمواطنين بالمعرض الدائم بالمنصورة

تفقد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم الثلاثاء، المعرض الدائم للسلع الغذائية، المُقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، للاطلاع على حركة البيع والتداول، ومتابعة الأسعار، وللتأكد من توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للأسر متوسطة الدخل، موجهاً بمزيد من تخفيضات السلع الغذائية للمواطنين في المعرض.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على المعروضات المختلفة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم، كما تابع عروض التخفيضات على البيض بأنواعه، وأسعار الأسماك والزيوت والسكر والأرز، حيث تصل التخفيضات على بعض المنتجات إلى أكثر من 20% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار عمل المعرض يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل، لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير وصول السلع إليهم، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار في المناطق المحيطة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوسيع نطاق إقامة هذه المعارض في مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا لتقديم السلع بأسعار مدعومة وتقليل الأعباء على كاهل أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين، جاري إقامة الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، على أن يمتد ليشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

وخلال زيارته للمعرض الدائم، التقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم من السلع الغذائية المختلفة في مختلف أنحاء المحافظة.