محافظات

1517مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية قراش بالدقهلية

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية قراش مركز بلقاس على مدار يومين، حيث استفاد منها 1517 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأكد المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 8,9 ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية

.

وقال إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1517 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، أجرت الكشف على 218 باطنة، أطفال 205، جراحة 62، أسنان 46، رمد 77، نسا وتنمية الأسرة 101، جلدية 114، عظام 117.

كما قامت القافلة بإجراء 104أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 140، فحص معمل الدم والطفيليات333، ندوات تثقيفية 47 ندوة استفاد منها 607 متردد، وتم إحالة 10 حالات للمستشفيات.

الدقهلية محافظ بلقاس قوافل

