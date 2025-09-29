قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل: المونوريل يقلل التلوث ويحد من الاختناقات المرورية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
6 مصادر مغنيسيوم نباتية والطريقة الصحيحة لتناولها.. تعرف عليها
بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية إلا من خلال المفاوضات
كيفية صلاة الزوال.. اعرف كيف تؤديها ووقتها وعدد ركعاتها الصحيح
الكرملين: لا إشارات من أوكرانيا بشأن استئناف المفاوضات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
أخبار البلد

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر
عبد العزيز جمال

ينتظر طلاب المدارس والجامعات والموظفون والعاملون في القطاع الخاص إجازات شهر أكتوبر 2025 والذي يبدأ غدا ، والتي تشمل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر.

إجازة ذكرى نصر أكتوبر 2025

تأتي أولى إجازات أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين والطلاب.

ويوافق هذا العام يوم الإثنين، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 9 أكتوبر، وفق قرار سابق من رئاسة مجلس الوزراء.

وينتظر المواطنون ما سيعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل محمد جبران، بشأن الموعد النهائي، خاصة أن قرار الترحيل يتيح عطلة ممتدة تضم 3 أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة أطول للراحة.

جدول إجازات أكتوبر 2025

سيشهد شهر أكتوبر 2025 10 إجازات كاملة، ما بين الإجازة الرسمية لعيد القوات المسلحة والعطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (مع احتمال ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر)

الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية

آخر إجازة رسمية في العام 2025

أكدت الحكومة أن إجازة 6 أكتوبر ستكون آخر إجازة رسمية للعام الجاري، ما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر سيمران دون أي عطلات رسمية، باستثناء الإجازات الأسبوعية المعتادة التي تقتصر على أيام الجمعة والسبت.

6 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر في القانون

في سياق اخر، نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

الإجازة السنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:

  • 15 يومًا خلال السنة الأولى.
  • 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.
  • 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

إجازة الحج

منح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.

إجازة العطلات والأعياد الرسمية

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي. 

كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

الإجازة المرضية

أكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.

إجازة الوضع للعاملة

أقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. 

وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

إجازة رعاية الطفل

يتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. 

ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.


 

