أبرزهم الحمل والثور.. أبراج تنتظر يوم الإجازة بفارغ الصبر



هناك بعض الأبراج لا تطيق ضغوط العمل أو الروتين، وتعتبر يوم الإجازة هو المتنفس الحقيقي لها، فتنتظره بشغف لتستعيد طاقتها وتستمتع بوقتها:



برج الحمل : يحب الحركة والمغامرة، يوم الإجازة بالنسبة له فرصة للخروج والتجديد.



برج الثور : يعشق الراحة والهدوء، ينتظر العطلة ليسترخي ويستمتع بالأكل والنوم الطويل.



برج السرطان : يقدّس العائلة، يوم الإجازة عنده هو وقت للّمة والدفء الأسري.



برج الميزان : ينتظر العطلة ليقابل أصدقاءه ويكسر الروتين بالأنشطة الاجتماعية.



برج الحوت

: عاشق للأحلام والراحة، يوم الإجازة هو وقت مثالي للنوم أو مشاهدة أفلامه المفضلة.