موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس

مع دقات جرس العام الدراسي الجديد 2025/2026 الذي انطلق يوم السبت 20 سبتمبر 2025، تزايدت تساؤلات طلاب المدارس والجامعات والمعلمين، إلى جانب العاملين في مختلف القطاعات، حول موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام.

فبعد انتهاء موسم الصيف والأعياد، يترقب الجميع فترات الراحة المقبلة، خصوصًا مع تزايد الأعباء الدراسية والوظيفية في بدايات العام الدراسي.

وتأتي الإجازات الرسمية في إطار قرارات حكومية تهدف إلى تنظيم سير العمل وضمان حصول المواطنين على فترات راحة واستجمام، مع استمرار العمل بآلية ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في بعض المناسبات.

العطلات الرسمية والأسبوعية في أكتوبر 2025

يشهد شهر أكتوبر 2025 عشر عطلات، تجمع بين الإجازات الأسبوعية وإجازة رسمية وطنية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 3 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 4 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الاثنين 6 أكتوبر: عطلة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الجمعة 11 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 12 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

بحسب الخريطة الزمنية للعام الحالي، يحل موعد الإجازة الرسمية المقبلة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة 1973، حيث يمنح العاملون في القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر.

وتُعد هذه العطلة آخر الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، ما يجعلها فرصة مميزة للحصول على قسط من الراحة قبل بدء موسم الشتاء.

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر؟

حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء أي قرارات بشأن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى نهاية الأسبوع، ويظل الموعد الرسمي لها هو الاثنين 6 أكتوبر.

ومن المعتاد أن تعلن الحكومة عن أي تغييرات محتملة في مواعيد الإجازات الرسمية قبل وقت كافٍ، حال اتخاذ قرار بترحيلها إلى يوم الخميس لتوحيد الإجازات في نهاية الأسبوع.

وتشكل الإجازات الرسمية فرصة للمواطنين لتجديد النشاط والتقاط الأنفاس بعد أسابيع من العمل والدراسة. ويظل يوم 6 أكتوبر مناسبة وطنية بارزة تحيي ذكرى انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، ليجمع هذا اليوم بين قيم الراحة واعتزاز الشعب بتاريخه الوطني المشرّف.