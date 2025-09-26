قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك
في التموين والسوق الحر .. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
21 نقطة تغير المشهد.. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اجازة
اجازة
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المصريين من الطلاب والموظفين عن إجازات شهر أكتوبر 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء الشهر الحالي وبداية الشهر الجديد خلال أيام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025

وتعد الإجازات الرسمية من الأمور التي يترقبها الموظفون والطلاب في القطاعين العام والخاص، وكذلك في البنوك. فمع كل دخولٍ لشهر جديد، يتزايد البحث عن تفاصيل الإجازات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد عيد القوات المسلحة أو عيد نصر أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

إجازة 6 أكتوبر 2025

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات الحكومية، فإن أول إجازة قادمة ستكون بمناسبة عيد القوات المسلحة، والذي يُحتفل به في السادس من أكتوبر. 

تعتبر هذه العطلة الرسمية بمثابة يوم عطلة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، وكذلك للطلاب في كافة المدارس والجامعات، لذا ينتظر الموظفون والطلاب بفارغ الصبر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تفاصيل إجازة عيد القوات المسلحة، خاصة وأن يوم السادس من أكتوبر يقع في منتصف الأسبوع.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025

ومن المتوقع أن تأتي إجازة عيد القوات المسلحة يوم الإثنين 6 أكتوبر، ما يفتح باب الخيارات لتأجيلها إلى نهاية الأسبوع وفقا لقرار الحكومة بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع. 

وفي حال تم ترحيل العطلة إلى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، ستحصل الجميع على عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام، يستفيد منها الموظفون والطلاب الذين يحصلون على إجازة يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع. 

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الإثنين 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، مع توقعات بترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر.

الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

انتهاء الإجازات الرسمية لعام 2025

تجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر ستكون آخر إجازة رسمية في العام الجاري، مما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر لن يشهدا أي عطلة رسمية.

اجازة 6 أكتوبر موعد اجازة 6 أكتوبر اجازة 6 أكتوبر 2025 اجازات شهر أكتوبر الاجازات المتبقية لعام 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

كريم رمزي

كريم رمزي يعود لشبكة قنوات On Sport خلال أيام

كرة قدم

مهاجم هولندي شهير يعلن اعتزاله بعد عامين من إصابته بأزمة قلبية

مانشستر سيتي

سعيد بعودة الشغف.. جوارديولا يعلق على أداء نجم مانشستر سيتي

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد