موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

يتساءل ملايين المصريين من الطلاب والموظفين عن إجازات شهر أكتوبر 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء الشهر الحالي وبداية الشهر الجديد خلال أيام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025

وتعد الإجازات الرسمية من الأمور التي يترقبها الموظفون والطلاب في القطاعين العام والخاص، وكذلك في البنوك. فمع كل دخولٍ لشهر جديد، يتزايد البحث عن تفاصيل الإجازات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد عيد القوات المسلحة أو عيد نصر أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر 2025

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات الحكومية، فإن أول إجازة قادمة ستكون بمناسبة عيد القوات المسلحة، والذي يُحتفل به في السادس من أكتوبر.

تعتبر هذه العطلة الرسمية بمثابة يوم عطلة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، وكذلك للطلاب في كافة المدارس والجامعات، لذا ينتظر الموظفون والطلاب بفارغ الصبر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تفاصيل إجازة عيد القوات المسلحة، خاصة وأن يوم السادس من أكتوبر يقع في منتصف الأسبوع.

ومن المتوقع أن تأتي إجازة عيد القوات المسلحة يوم الإثنين 6 أكتوبر، ما يفتح باب الخيارات لتأجيلها إلى نهاية الأسبوع وفقا لقرار الحكومة بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

وفي حال تم ترحيل العطلة إلى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، ستحصل الجميع على عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام، يستفيد منها الموظفون والطلاب الذين يحصلون على إجازة يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الإثنين 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، مع توقعات بترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر.

الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

انتهاء الإجازات الرسمية لعام 2025

تجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر ستكون آخر إجازة رسمية في العام الجاري، مما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر لن يشهدا أي عطلة رسمية.