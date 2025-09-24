أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية

قال الإعلامي أحمد موسى إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض طائرة مسيرة حوثية اخترقت الأجواء وضربت فندقًا في مدينة إيلات.



وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحادثة تمثل ضربة كبيرة لإسرائيل، مؤكدًا أن ثلاث منظومات دفاعية إسرائيلية لم تتمكن من التصدي للهجوم، وهو ما وصفه بـ"الفشل الاستخباراتي والعسكري".



وأشار إلى أن الدفاعات الإسرائيلية بدت وكأنها في "إجازة"، في وقت نجحت فيه المسيرة في تحقيق هدفها، الأمر الذي يكشف عن ضعف المنظومات الدفاعية الإسرائيلية.



