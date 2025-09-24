الشرع: إسرائيل تستغل المرحلة الانتقالية في سوريا وتعمل على انتهاك سيادتها

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سوريا منذ 60 عاما وقعت تحكت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

وقال أحمد الشرع، خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة، إن النظام السابق استخدم أبشع أنواع التعذيب، من التعذيب في السجون، والتهجير القسري، واستخدم المخدرات كسلاح ضد الشعب، ومزق شعبنا، واستخدم قوات أجنبية وميليشيات وعصابات، وامتهن دولتنا الجميلة.

وأضاف الرئيس السوري، أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعمل على انتهاك سيادة الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوارها ضد العدوان الإسرائيلي.