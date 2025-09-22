قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
ماكرون: اتفاقيات أبراهام وكامب ديفيد قد تكون معرضة للخطر بسبب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

30 يومًا إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل في هذه الحالة

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة
عبد العزيز جمال

مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مطلع سبتمبر الجاري، شمل القانون إطارًا واضحًا ينظم حقوق العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والتي تصل إلى 45 يومًا في العام.

 وقد جاء هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة في ما يتعلق بالإجازات التي تعد أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة.

6 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر

نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

الإجازة السنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:

  • 15 يومًا خلال السنة الأولى.
  • 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.
  • 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

إجازة الحج

منح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.

إجازة العطلات والأعياد الرسمية

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي. 

كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

الإجازة المرضية

أكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.

إجازة الوضع للعاملة

أقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. 

وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

إجازة رعاية الطفل

يتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. 

ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل

تؤكد هذه التعديلات أن المشرع سعى إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، ويعكس هذا النهج محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل

قانون العمل قانون العمل الجديد الإجازات مدفوعة الأجر إجازة الحج إجازة الوضع للعاملة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

زد والاتحاد السكندري

زد يحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري ويقتحم المربع الذهبي

س ام مرسي

الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

دوناروما

دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم 2025

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد