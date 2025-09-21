قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
برلمان

سؤال برلمانى لضمان التطبيق الحاسم لقانون العمل ومواجهة الفصل التعسفي بلا تهاون

فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد جبران وزير العمل طالب فيه بالتطبيق الحاسم والفوري لقانون العمل الجديد 2025، مؤكدًا أن هذا التشريع جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة التي عاشها ملايين العمال بسبب الفصل التعسفي وانعدام الضمانات الحقيقية لعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وأكد “المير” أن القانون الجديد يتضمن مواد وتعديلات جوهرية تستهدف حماية حقوق العمال، وفي مقدمتها وضع آليات قوية لمكافحة الفصل التعسفي، ومع ذلك فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف نصوص القانون متسائلاً : كيف ستضمن الحكومة أن تتحول نصوص القانون إلى واقع مُلزم وليس مجرد حبر على ورق؟ وما هي الآليات الرقابية التي سيتم تفعيلها لمواجهة أصحاب الأعمال الذين يلتفون على القانون؟ ومتى نرى أول حكم رادع يطبق العقوبات المنصوص عليها بحق من يثبت تورطه في فصل عامل تعسفيًا؟ وكيف ستتم حماية العمالة غير المنتظمة التي تظل الحلقة الأضعف في سوق العمل؟
وطالب المهندس حسن المير بإنشاء وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي بشكل عاجل وسريع وتخصيص خط ساخن ومرصد وطني لتلقي بلاغات العمال سرًا دون خوف من الانتقام مع إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق أي قرار إنهاء خدمة بعقود معتمدة من مكتب العمل المختص وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل عبر دوائر قضائية خاصة للفصل في النزاعات العمالية اضافة إلى ضرورة حماية العمالة غير المنتظمة بضمهم لشبكة تأمين اجتماعي وضمان الاستفادة من مظلة القانون.
مؤكداً أنه لا قيمة لأي قانون مهما كانت نصوصه عظيمة إذا لم يُطبق بكل قوة وحسم وعلى الحكومة أن تثبت أن حقوق العمال في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه

