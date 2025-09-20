برلمانية: التحول الرقمي ضرورة للصحة.. والذكاء الاصطناعي لا يغني عن الإنسانية في الطب

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القطاع الصحي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية، في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البيانات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من هذه الأدوات الحديثة بما ينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت لـ صدى البلد أن توظيف الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها يسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تساعد وزارة الصحة في وضع الخطط واتخاذ القرارات وترتيب الأولويات بشكل علمي، مقترحة إنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمنة للمرضى، بما يضمن سرعة الوصول للمعلومات وتسهيل اتخاذ القرار.

وأبدت سعيد تحفظها على الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص الطبي، مؤكدة أن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، مشددة على أن الطب مهنة قائمة بالأساس على التواصل الإنساني والتقدير الشخصي لكل حالة، وهي جوانب لا يمكن للتقنيات الحديثة محاكاتها بشكل كامل.

واختتمت عضو لجنة الصحة تصريحاتها بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة داعمة وفعّالة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الطبيب أو أن تنزع البعد الإنساني عن ممارسة الطب.