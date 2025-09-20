قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة
تريبونا: برشلونة يخطط لشراء راشفورد من مانشستر يونايتد
أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي صاحب الفضل الأكبر على الأمة بعد الله.. صور
إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب
مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء
حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات
محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة
"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار
الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام
زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
برلمانية: التحول الرقمي ضرورة للصحة.. والذكاء الاصطناعي لا يغني عن الإنسانية في الطب

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القطاع الصحي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية، في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البيانات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من هذه الأدوات الحديثة بما ينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت لـ صدى البلد أن توظيف الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها يسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تساعد وزارة الصحة في وضع الخطط واتخاذ القرارات وترتيب الأولويات بشكل علمي، مقترحة إنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمنة للمرضى، بما يضمن سرعة الوصول للمعلومات وتسهيل اتخاذ القرار.

وأبدت سعيد تحفظها على الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص الطبي، مؤكدة أن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، مشددة على أن الطب مهنة قائمة بالأساس على التواصل الإنساني والتقدير الشخصي لكل حالة، وهي جوانب لا يمكن للتقنيات الحديثة محاكاتها بشكل كامل.

واختتمت عضو لجنة الصحة تصريحاتها بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة داعمة وفعّالة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الطبيب أو أن تنزع البعد الإنساني عن ممارسة الطب.

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
النوم على الجانب الايمن
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
