برلماني: نجاح مصر في اعتماد قرار الضمانات النووية يعزز السلام والأمن الإقليمي

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نجاح مصر في اعتماد قرار الضمانات النووية بالأمم المتحدة يعد إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا يعكس مكانة مصر على الساحة الدولية ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود الكبيرة للبعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقديم رؤية واضحة ومتكاملة أكسبت القرار دعمًا واسعًا من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن اعتماد القرار يعكس الدور المحوري لمصر في الأمن النووي العالمي، ويعزز قدرتها على المساهمة في مبادرات الطاقة النووية السلمية وضمانات الوكالة، بما يدعم الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالدعوة إلى استمرار العمل الدبلوماسي المصري لتعزيز مبادرات الأمن النووي في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل صوتًا قويًا للسلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ التعاون الدولي وتعزيز دورها القيادي في القضايا الحيوية.