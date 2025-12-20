قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر ينجح في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث سير أليم

ايمن محمد

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث سير أليم.

قال الدكتور محمد زيدان مدير المستشفى، إن المريض وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وخلل بالعلامات الحيوية، وعلى الفور جرى عمل الاشعات والتحاليل والفحوصات اللازمة له، وتبين أنه يعاني من نزيف شديد بالبطن والرئة، وجرى تجهيزه للدخول إلى غرفة العمليات من قبل أطباء الرعاية والتخدير.

وأوضح مدير المستشفى في تصريح اليوم، أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية استكشاف داخل العمليات، وتبين أن المريض يعاني من تهتك وقطع بالمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى، وجرى إصلاح قطع المعدة والحجاب الحاجز بواسطة أطباء قسم الجراحة العامة، وإصلاح التهتك بالرئة بواسطة أطباء قسم جراحة القلب والصدر.

وأكد أن المريض خرج من غرفة العمليات إلى الرعاية المركزة للمتابعة حتي استقرار حالته، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى تسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وأشاد بفريق عمل حالة الحادث المروري، الذي ضم الدكتور محمد إبراهيم الخولي، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو سمك، استشاري جراحة عامة، والدكتور محمد العجمي، أخصائي جراحة عامة، والدكتور أحمد زيادة، أخصائي جراحة عامة، والدكتورة منال رشاد، استشاري تخدير، والدكتور شادي مصطفى، أخصائي تخدير، إضافة إلى تمريض قسم العمليات، لقيامهم بإجراء استكشاف بالبطن والحوض والصدر، و إصلاح قطع وتهتك بالمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى.

