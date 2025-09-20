الأهلي يواصل فرض الحظر الإعلامي على لاعبيه

تحت شعار لا وقت للراحة، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة منافسات مسابقة الدوري، ورغم ان الفريق خاض مباراته امس أمام سيراميكا كليوباترا ، لكن الجهاز الفني واصل فرض الحظر الإعلامي والسرية الكاملة علي تدريبات الفريق لفرض الاستقرار وزيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين.

وطلب عماد النحاس المدير الفني المؤقت من الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق تقرير كامل عن حالة المصابين والذي أكد له أن إمام عاشور وأحمد سيد زيزو لن يلحقا بمواجهة الزمالك بينما هناك محاولات مكثفة لتجهيز كريم قؤاد واشرف داري ومحمد شكري لتلك المواجهة .

