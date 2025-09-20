جمال بيومي يكشف أهمية زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر

أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر، لافتا أنها إحدى الدول التى ساندت مصر استقلالها.

وأضاف بيومى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC،

ان التاريخ يرجع إلى زعامة مصر والرئيس جمال عبد الناصر لحركات التحرر الوطنى فى جميع أنحاء العالم، وبالتالى صارت سنغافورة من البلدان العزيزة علينا، لأننا أسهمنا فى استقلالها".

ونوه بيومي الى أن سنغافورة دولة ناجحة فى مجالات التجارة الخارجية والاستثمار، والملفت للنظر أن التجارة الخارجية لسنغافورة وحدها تبلغ قدر التجارة العربية كلها، وهى معتمدة على أنها فى منتصف منطقة مهمة.

وأوضح بيومى أن التجارة العابرة فى سنغافورة كثيفة، وهى مستفيدة مما يدخل إليها ويخرج منها من سلع وخدمات، وأيضا فى تجمع مجموعة دول عدم الإنحياز عضو متألق، فهى تدعم مصر سياسيا، كما تدعم الحق الفلسطينى، ومن هنا ياتى جانب من اهتمامات هذه الزيارة.