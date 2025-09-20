توك شو| استقرار الطقس وأسعار الذهب والعملات...والسيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، خلال تغطيته الاقتصادية صباح اليوم، السبت، أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18: 4217 جنيهًا

عيار 21: 4920 جنيهًا

عيار 24: 5622 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب (عيار 21 - وزن 8 جرامات): 39,360 جنيهًا

شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 20 سبتمبر يشهد أجواءً معتدلة في الصباح الباكر، تتحول إلى طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، بينما تشتد درجات الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وفي ساعات المساء، يكون الطقس مائلًا للحرارة في أوله، معتدلًا في آخره.

شبورة مائية على شمال البلاد والقاهرة الكبرى

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتشمل كذلك شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وذلك في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحًا.

لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة

عرضت فضائية القناة الأولى خبرا عاجلا حيث يستقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة.

وأوضح متحدث الرئاسة: يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر|فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم السبت 20 سبتمبر، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً للتحديثات اللحظية لعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

سعر الشراء: 48.13 جنيه

سعر البيع: 48.26 جنيه

أسعار اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.96 جنيه

الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك نشاط قوي للرياح على مسطح البحر المتوسط تحدياً وذلك وفقا لتوقعات الهيئة، مما أدي ذلك لارتفاع الأمواج.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وغير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، متابعة: هناك فرص أيضا لتساقط الأمطار بداية من الساعات الأولى من فجر اليوم على السواحل الشمالية.

رئيس الوزراء يفتتح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة.. بث مباشر

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الي القنطرة لافتتاح عدد من المشروعات في إطار متابعته لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات في مصر .

يوفر 3000 فرصة عمل مباشرة .. افتتاح مشروع تركي ضخم في الإسماعيلية



افتُتح اليوم مشروع استثماري تركي كبير في محافظة الإسماعيلية، يُعد من أبرز نماذج التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، المشروع يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار.

3000 فرصة عمل جديدة في الإسماعيلية

يساهم المشروع في توفير 3000 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، في خطوة تعكس اهتمام المستثمرين الأتراك بالمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية في مصر.

400 مليون دولار صادرات سنوية متوقعة

من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المشروع إلى 400 مليون دولار سنويًا، ما يُعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويُسهم في دعم ميزان التجارة الخارجية.

توسع سريع في غضون شهرين ونصف

يُعد هذا المشروع هو الرابع من نوعه في محافظة الإسماعيلية خلال شهرين ونصف فقط، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والتركي.

وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي



أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت رمزًا لعام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، و"نقطة انطلاق جديدة لمسيرتها نحو المزيد من النجاح والإنجاز"، مشيرًا إلى أنه خلال عامين فقط تحولت المنطقة من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة.

وأضاف أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، حيث تم تسليم الأراضي لـ25 مشروعًا منها، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية وتحسين التربة وبناء الأسوار تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

قاعدة صناعية متكاملة لتوطين الصناعات وتعزيز التصنيع المحلي

وأوضح رئيس الهيئة، أن القنطرة غرب تحتضن مشروعات صناعية واعدة تشكّل قاعدة راسخة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، في إطار توجّه الدولة نحو إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ضخ 40 ألف متر مكعب في الساعة ضمن مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليفة الصناعية



أعلن وائل جويد، رئيس شركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، خلال مؤتمر صحفي عن تنفيذ الشركة لمشروع ضخم لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة أبو خليفة الصناعية، ضمن خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية للطاقة ودعم المناطق الصناعية.

ضخ الغاز بمعدل 40 ألف متر مكعب في الساعة

وأكد "جويد" أن المشروع يحقق معدلات ضخ عالية، تصل إلى 40 ألف متر مكعب في الساعة، بما يلبّي احتياجات المنطقة الصناعية الحالية والمستقبلية، مشددًا على أن كافة الأعمال نُفذت وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستطيع أن تتجاوز الـ 140 مليار دولار بحلول 2030 بصادرتها، من خلال تلك النوعية من المشروعات.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بعد افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جذب الاستثمارات الأجنبية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل لشبابنا.