مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق
ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو
لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة
استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق

إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك نشاط قوي للرياح على مسطح البحر المتوسط تحدياً وذلك وفقا لتوقعات الهيئة، مما أدي ذلك لارتفاع الأمواج.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وغير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، متابعة: هناك فرص أيضا لتساقط الأمطار بداية من الساعات الأولى من فجر اليوم على السواحل الشمالية.

واسترسلت: هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مدار اليوم، على بعض المناطق.

وشددت على أنه لا يوجد ارتفاع في نسب درجات الحرارة، ودرجة الحرارة المتوقعة تصل إلى 33 درجة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح خلال فترة الليل.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

