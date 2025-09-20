الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك نشاط قوي للرياح على مسطح البحر المتوسط تحدياً وذلك وفقا لتوقعات الهيئة، مما أدي ذلك لارتفاع الأمواج.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وغير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، متابعة: هناك فرص أيضا لتساقط الأمطار بداية من الساعات الأولى من فجر اليوم على السواحل الشمالية.

واسترسلت: هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مدار اليوم، على بعض المناطق.

وشددت على أنه لا يوجد ارتفاع في نسب درجات الحرارة، ودرجة الحرارة المتوقعة تصل إلى 33 درجة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح خلال فترة الليل.