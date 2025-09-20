أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

شهد الساحل الشمالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الطرق والأماكن.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، والتي تشهد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة رطبة في أول الليل معتدلة الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت

توقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من المتر ونصف المتر إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.