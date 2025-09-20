قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
القادسية يحسم مواجهة الخليج بهدف قاتـ.ل في الدوري السعودي
الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور
أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
فتح حركة المرور على الدائري الإقليمي من الزراعي باتجاه السويس اليوم
الأهلي فيه كم موهبة؟.. وصلة شعر من عمرو أديب فى حب نادي الزمالك
لنفاد المخزونات.. أمريكا تعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا
أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

شهد الساحل الشمالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الطرق والأماكن.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، والتي تشهد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة رطبة في أول الليل معتدلة الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت
توقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من المتر ونصف المتر إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

