حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .

أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات

ومن المتوقع، أن يشهد الطقس الساعات القادمة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( مطروح -العلمين - الأسكندرية) مع تقدم الوقت خلال فترات الليل حتى صباح اليوم السبت.

فيما يستمر نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط الذى يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

أما عن حالة الطقس، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، جنوب سيناء، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

الطقس اليوم في مصر

خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في أخره.

يشهد الطقس في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

خلال الطقس اليوم، تظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وسط نشاط رياح على أغلب باقي أنحاء الجمهورية يلطف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم في مصر

خلال ساعات النهار، يشهد الطقس ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة مع الرطوبة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة مع الرطوبة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مع الرطوبة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة مع الرطوبةش