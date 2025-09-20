أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ، حيثُ قال إنه تبقي ساعات معدودة وينتهى فصل الصيف فلكياً في مصر ، وندخل مباشرة في أجواء فصل الخريف ، والتي تتميز بالنواحي التالية :

وأضاف “فهيم” خلال تصريحات له ، أنه سندخل فى أجواء بداية الاعتدال الخريفي حيث يتساوى الليل والنهار وستكون الشمس عمودية على خط الاستواء تماماً ( يوم 23 سبتمبر الساعة ١٠،٥٠ صباحاً ) ، و ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف الذي يستمر هذا العام 89 يوما و 20 دقيقة و 29 ثانية .

وتابع قائلًا :"سيكون الليل أطول من النهار ب 7 دقائق في أول يوم من الخريف " . .

وأضاف أنه يبدأ تغيرات في الطقس ويسود أجواء خريفية .. حيث : تنكسر درجات حرارة النهار وتنخفض درجات الحرارة الليل دون ال 20 ،ويزيد فرق حرارة الليل والنهار، كما تزيد الرطوبة النسبية وتنزل الشبورة الكثيفة ويزيد الندى صباحاً.

أمطار على السواحل والوجه البحري

وأشار إلي أنه تبدأ مناوشات الأمطار الخريفية خاصة على السواحل والوجه البحري وهذه خطورتها أنها تزيد من الرطوبة الحر في الأجواء الدافئة بالتالي بتكون مناسبة لمجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية والبكتيرية .

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، ويصاحبها فرص أمطار خفيفة يوم السبت 20 سبتمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 35 27

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 32 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21