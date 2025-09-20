قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: فرص واعدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال البحث العلمي الزراعي

وزيرا الزراعة المصري والإيطالي
وزيرا الزراعة المصري والإيطالي
شيماء مجدي

 التقى  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع نظيره الإيطالي،  "فرانشيسكو لولوبريجيدا"، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، في ختام مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في قطاع الزراعة، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض الجانبان التعاون القائم بين البلدين، حيث تم الإشارة إلى أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها وزيرا الزراعة، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إيطاليا على رأس وفد تعاوني، للاطلاع على التجربة الإيطالية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية وكيفية الاستفادة منها في مصر، كما تم التأكيد على الشراكة المثمرة مع معهد سيام باري، الذي يمثل جسراً للتعاون العلمي والبحثي، ويسهم في بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال برامج التدريب المتخصصة، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية.

ومن جانبه أكد "فاروق"، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة والبحث العلمي الزراعي، ذلك بالإضافة الى تفعيل التعاون في مجال التعاونيات الزراعية بما يخدم صغار المزارعين ويعزز من قدراتهم ويزيد من كفاءة الإنتاج.

ومن ناحيته أشاد الوزير الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى إن مصر شريك استراتيجي لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط.

الزراعة وزير الزراعة وزراء الزراعة جنوب أفريقيا

