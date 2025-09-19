برلماني: تعاون مصر وبريطانيا نقلة نوعية لدعم الزراعة وزيادة الصادرات

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بنتائج اللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لجهود الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية بمجال الزراعة.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتكنولوجيا الحديثة في الري والإنتاج الزراعي تعكس توجها استراتيجيا لمصر نحو بناء قطاع زراعي أكثر استدامة، قادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن التوافق حول تسهيل نفاذ المنتجات المصرية مثل العنب والفراولة والبرتقال إلى الأسواق البريطانية يمثل إضافة قوية للصادرات الوطنية، ويؤكد تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميا.

كما شدد على أهمية ما تضمنه اللقاء من دعم مباشر لصغار المزارعين وتبني نظم تمويل مبتكرة، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.