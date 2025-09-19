قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
برلمان

برلماني: تعاون مصر وبريطانيا نقلة نوعية لدعم الزراعة وزيادة الصادرات

محمد الشعراوي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بنتائج اللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لجهود الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية بمجال الزراعة.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتكنولوجيا الحديثة في الري والإنتاج الزراعي تعكس توجها استراتيجيا لمصر نحو بناء قطاع زراعي أكثر استدامة، قادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن التوافق حول تسهيل نفاذ المنتجات المصرية مثل العنب والفراولة والبرتقال إلى الأسواق البريطانية يمثل إضافة قوية للصادرات الوطنية، ويؤكد تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميا.

كما شدد على أهمية ما تضمنه اللقاء من دعم مباشر لصغار المزارعين وتبني نظم تمويل مبتكرة، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مجلس الشيوخ وزير الزراعة علاء فاروق المملكة المتحدة جنوب أفريقيا

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

