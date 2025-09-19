قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود بالدوري
مباراة دراماتيكية.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال 3-3 في الدوري السعودي
انقطاع الاتصالات يوقف العمليات بمطارين في مدينة دالاس بالولايات المتحدة
الدوري الممتاز .. النحاس: حققنا فوزا مهما على سيراميكا
استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة
والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
برلماني: جهود الدولة تعكس التزاما قويا بدعم وتطوير القطاع الزراعي

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع انطوني فيليبسون، مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقدة حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأكد الشوربجي في تصريحاته أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية، تأتي في صميم التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي عالميا، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن الاتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، وفي مقدمتها العنب والفراولة والبرتقال إلى السوق البريطاني، يمثل خطوة مهمة تدعم خطة الدولة لزيادة عوائد الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

 كما شدد على أهمية ما أعلنه الوزير من دعم صغار المزارعين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر في القطاع، عبر نظم تمويل مبتكرة وممارسات زراعية مستدامة.

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

