قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة ملك إسبانيا تمثل دفعة قوية للاستثمار والسياحة في مصر

ملك إسبانيا والرئيس السيسي
ملك إسبانيا والرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس وقرينته إلى مصر ، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل دلالات عميقة على قوة العلاقات بين البلدين
وتأتي في توقيت دقيق وحساس إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى حرص الجانبين على تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.


وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن الزيارة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياحية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا لطالما اتسمت بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حرص العاهل الإسباني وقرينته على زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية يعكس تقدير إسبانيا العميق لمكانة مصر الحضارية والتاريخية، وهو ما من شأنه أن يسهم في الترويج للسياحة المصرية، ويدعم جهود الدولة في جعل مصر قبلة للسائحين من مختلف دول العالم، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، خاصة مع مشاركة عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الإسباني، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات وزيادة حجم الاستثمارات في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، مما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الجانب السياسي للزيارة لا يقل أهمية، حيث تمثل رسالة دعم قوية لمسار العلاقات المصرية – الأوروبية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كدعامة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


كما ثمن أبو النصر، بالموقف الواضح للعاهل الإسباني تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك الموقف يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن زيارة ملك إسبانيا تمثل محطة مضيئة في مسيرة العلاقات المصرية – الإسبانية، ورسالة واضحة للعالم بأن مصر تظل جسراً للحوار والتعاون وداعماً أساسياً للاستقرار، وأن مصر بقيادتها الرشيدة تظل منفتحة على بناء الشراكات الفاعلة، وقادرة على لعب دور محوري في تعزيز الأمن ودعم جهود التنمية والسلام في المنطقة والعالم.

إسبانيا ملك إسبانيا البرلمان اخبار البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لم تكن الأديان يومًا سببًا للفرقة بل قوة للوحدة الإنسانية لالتقائها على قيم العدل والرحمة

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد