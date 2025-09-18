الشعب الجمهوري: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية وتدعم القضايا العربية

أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، بأهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس وقرينته إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات.



وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن حرص الملك فيليب السادس وقرينته على زيارة عدد من المعالم السياحية والثقافية في مصر يحمل رسالة قوية للعالم بأسره حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وريادة حضارية وثقافية، كما يعكس تقديرًا خاصًا لمكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.



وأشار رزق، إلى أن الزيارة تمثل دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتبادل التجاري، ودعم الشراكات في قضايا الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي بين القاهرة ومدريد في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



كما أكد عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن زيارة العاهل الإسباني لمصر في هذا التوقيت تحمل دلالات استراتيجية مهمة، حيث تعكس إدراك المجتمع الدولي لمكانة مصر المحورية في محيطها الإقليمي ودورها المؤثر في قضايا الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، مضيفا أن هذه الزيارة تأتي لتفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.



وشدد رزق على أن العلاقات المصرية – الإسبانية لم تعد تقتصر على البعد الدبلوماسي، بل أصبحت شراكة حقيقية ترتكز على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة تجاه التحديات العالمية مثل الطاقة النظيفة، التغير المناخي، والهجرة غير الشرعية، موضحا أن هذه الزيارة الملكية تضع أساسًا متينًا لتوسيع نطاق التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للشراكة الدولية.



كما ثمّن رزق، الموقف الإسباني المشرف والداعم للقضية الفلسطينية، والذي يعبر عن التزام مدريد بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعزز من مكانة إسبانيا كدولة شريكة لمصر في دعم الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.



واختتم الدكتور عياد رزق بيانه، بالتأكيد على أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة نحو مرحلة جديدة من التعاون المصري – الإسباني، تعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وتفتح آفاقًا رحبة لمستقبل مشترك يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.