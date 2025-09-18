قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
أخبار العالم

بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بمشاركة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

و تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في عام 1967، يليه اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991، ثم اللجنة المشتركة في عام 2005، وأخيرًا معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.

وعلى المستوى التجاري والاقتصادي، انطلق التعاون بين البلدين في عام 1977 من خلال برنامج التعاون الاقتصادي، ثم ترسّخت هذه الشراكة لاحقًا عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001، ومذكرتَي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين بين البلدين في عامي 1998 و2008. وقد ظلت هذه الاتفاقيات سارية حتى عام 2021، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة. وفي عام 2021، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر، وقّع الجانبان إعلانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل وأعقبها التوقيع، في فبراير 2025 ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة.
   

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، مشددة على أن الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، كانت نقطة تحول حيث تم خلالها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، وأن الزيارة الحالية لملك إسبانيا، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدمًا في تطوير العلاقات، وهو ما يفتح الآفاق لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، وهو البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية الملكية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، موضحة أن هذه الشراكة من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتشمل المزيد من المجالات.

وتناولت بالحديث التعاون مع القطاع الخاص الإسباني حيث تعمل شركات إسبانية عديدة في مصر بمجالات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة، منوهة أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح.

كما شملت المناقشات كذلك سبل الاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق التعاون في هذه المجالات الحيوية.

