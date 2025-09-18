تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

أكدت وزارة الدفاع التركية أن تواجد قواتها المسلحة في سوريا هدفه ضمان أمن البلاد وحدودها، ومكافحة الإرهاب، ومنع إنشاء ممر إرهابي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن تواجد القوات المسلحة التركية في سوريا يأتي في إطار حق الدفاع المشروع المنبثق من القانون الدولي، لافتة إلى أن انسحاب القوات من سوريا لا يمكن النظر فيه إلا في حال تحقق الأمن الكامل للحدود التركية والقضاء الكامل على التهديد الإرهابي.

وفي سياق آخر ، أشارت الوزارة إلى أن اعتداءات إسرائيل على المدنيين يعد دليلاً واضحاً على نيتها جر الشرق الأوسط إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة ورادعة دون تأخير من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتخاذ تدابير جدية ضد إسرائيل.

وشددت الدفاع التركية على أن الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة غزة أدي إلى تعميق المأساة الإنسانية المستمرة منذ عامين في المنطقة.