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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تستعين بتركيا لمواجهة الإرهاب

تركيا
تركيا
محمود نوفل

أعلنت  وزارة الدفاع التركية ، أنها تلقت طلبا رسميا من الحكومة السورية ، لتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات دمشق الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي .

وشددت الدفاع التركية ، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية قائلة : استجابة لطلب الحكومة السورية نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية  بأن حصيلة الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب البلاد تخطت 1200 قتيل حيث بدأت المواجهات الأحد 13 يوليو الجاري. 

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قتلى الاشتباكات في السويداء ارتفع إلى 1265 شخصًا، نتيجة الاشتباكات العنيفة وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عدة في محافظة السويداء قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم.

وأشار المرصد السور ، إلى أن الخروقات في محافظة السويداء تتواصل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رصد هجمات بطائرات مسيّرة حرارية استهدفت مدينة شهبا، مصدرها مجموعات مسلّحة تقاتل تحت مسمى “عشائر البدو”، ما أسفر عن إصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة.

وشهدت محافظة السويداء، خروقات محدودة في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة، بالتوازي مع هدوء حذر يسود باقي المناطق، وذلك بعد ليلة من المحادثات المكثفة التي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، والجانب الأمريكي، وإسرائيل، في ظل استمرار انسحاب مسلحي العشائر من أطراف المحافظة.

تركيا سوريا وزارة الدفاع التركية تنظيم داعش الإرهاب السويداء

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