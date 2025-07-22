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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تركيا تقدم مقترحاً للعراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة

العراق
العراق
وكالات

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر، يوم الاثنين، إن تركيا قدمت مسودة مقترح إلى العراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

جاءت تصريحات المسؤول بعد إعلان أنقرة انتهاء اتفاقية استمرت لعقود بشأن خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي.


وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي، والتفاوض معها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح البلدين.

توقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يومياً، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار.

كان مسؤول تركي كبير قد قال لرويترز في وقت سابق اليوم الاثنين إن بلاده لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق.

وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتباراً من 27 يوليو/ تموز 2026.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.

النفط العراقية تركيا الطاقة

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