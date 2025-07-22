النفط يتراجع 1% مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتنامي المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري العالمي، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% أو ما يعادل 69 سنتاً لتسجّل 68.52 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً أو 1.03% إلى 66.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد تسليم أغسطس آب من خام غرب تكساس اليوم، بينما تراجع عقد سبتمبر أيلول –الأكثر نشاطاً– بنسبة 0.82% أو 54 سنتاً إلى 65.41 دولار للبرميل.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» لرويترز، أن "الأسواق لا تزال تعاني من مخاوف متزايدة بشأن الطلب العالمي، وسط تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مع ترقب أي تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، خاصة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل الموعد النهائي المرتقب في الأول من أغسطس آب".

وأضافت أن المستثمرين يتابعون كذلك التداعيات المحتملة للعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على صادرات النفط الروسي.

في المقابل، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة إنتاج كبار المنتجين، إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار في 24 يونيو حزيران، والذي أنهى الصراع بين إسرائيل وإيران.

مخاوف الحرب التجارية

وساهم تراجع الدولار في الحد من خسائر الخام، إذ خفّض من تكلفة الشراء لحاملي العملات الأخرى.

من جهته، أشار توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي.جي»، إلى أن "مخاوف الحرب التجارية طغت على الأثر الداعم الناتج عن ضعف الدولار".

وحذر سيكامور من احتمال تصعيد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات التكتل الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس آب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً اتخاذ مجموعة أوسع من التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية تجارية مرضية مع واشنطن.