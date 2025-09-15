يوم "الدبابة".. روسيا تستعرض قوتها وتوسّع نفوذها النووي في تركيا ومصر

أفاد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، بأن روسيا تحتفل بيوم "الدبابة"، وهو مناسبة عسكرية تعود جذورها إلى عهد الاتحاد السوفيتي، لكنها اكتسبت طابعًا خاصًا في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية نظمت عروضًا عسكرية في عدد من المدن، خصوصًا في الشرق والشمال الأقصى، كما وجه وزير الدفاع تهنئة لعناصر وحدات الدبابات والمعدات المدرعة، مشيدًا بدورهم البارز في العمليات الجارية، كما تم منح أوسمة تقديرية لعدد من الجنود وسائقي الدبابات المشاركين في الميدان.

في سياق متصل، أشار مشيك إلى تصريحات السفير الروسي السابق لدى أنقرة، التي أكد فيها أن المفاعل الأول في محطة "آكويو" للطاقة النووية في تركيا بات على مشارف بدء التشغيل، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية روسيا لتعزيز نفوذها في مجال الطاقة النووية، حيث تعتبر نفسها الدولة الرائدة عالميًا في بناء المحطات النووية من خلال شركة "روس آتوم" المملوكة للدولة، والتي نفذت مشاريع مشابهة في عدة دول حول العالم.

وأكد مشيك أن محطة "الضبعة" النووية في مصر تُمثّل نموذجًا واضحًا لهذه الشراكات، إذ تلعب دورًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، فضلًا عن توفير فرص عمل للمواطنين المصريين وتحقيق مكاسب اقتصادية للطرفين، مضيفا أن روسيا لا تنظر لتلك المشاريع كاستثمارات طاقوية فحسب، بل تعتبرها أيضًا وسائل لنشر الثقافة الروسية وزيادة الحضور الجيوسياسي في المناطق الحيوية، وهو ما يتكرر في عدد من الدول الأفريقية التي تعهّدت موسكو ببناء محطات نووية فيها لتوفير الطاقة وتعزيز التنمية.