أسعار النفط ترتفع وسط مراقبة المستثمرين لتأثير هجمات أوكرانية على مصافي روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لتأثير الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية، والتي قد تعطل صادرات النفط الخام والوقود، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضاً نمو الطلب الأميركي على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 67.36 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.6% لتصل إلى 63.07 دولاراً للبرميل.

وشهدت العقود ارتفاعاً بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي، مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، التي تعد واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

قال محللون في جيه. بي. مورغان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة: «يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً صعودية على أسعار النفط»، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ميناء بريمورسك.

وتتزايد الضغوط على روسيا بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، مع ضرورة أن تتصرف أوروبا بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد، والتي بدأت أمس الأحد، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بسبب مشترياتها من النفط الروسي