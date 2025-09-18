قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الخارجية الإسباني يبحث مع وزيرة التعاون الدولي سبل التعاون بين البلدين

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ٢٠٢٥-٢٠٣٠، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.


وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، وفي هذا الصدد أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025–2030) التي تُشكل إطارًا شاملاً للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية. كما ناقشا كيفية تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية التي تسجل قيمتها 1.8 مليار يورو لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في مجالات الطاقة وتحلية المياه.

وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالزيارة رفيعة المستوى والتاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، مؤكدة أن تلك الزيارة تعكس تقاربًا تاريخيًا بين البلدين، وحرصًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توطيد الصداقة والعلاقات المشتركة مع المملكة الإسبانية، بما يفتح مجالات تعاون على صعيد الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ويُحقق أولويات التنمية للبلدين.

وتابعت أن مصر وإسبانيا تمضيان في جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية من بينها تمويل مشروعات خاصة بالمستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، دعم تطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)، تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية (2025–2030)، تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، فضلًا عن مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) شريك لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، كما أن حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا (2020–2024) بلغ حوالي 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات، وتسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تنفذها الوكالة الإسبانية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.


كما أشارت إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي في إطار محاوره الثلاثة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وناقش الجانبان جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم خطوط ائتمانية من الحكومة الاسبانية لصالح عدد من الشركات المصرية، هذا إلى جانب وجود عدد كبير من الشركات الاسبانية العاملة في مصر في قطاعات مختلفة أهمها النقل والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة مثل شركات: CAF وTalgo للنقل، وشركة Aqualia للمياه، ومجموعة Tragsa للتجارة، وشركة Roca، وغيرها من الشركات، علماً بأن٩٥٪؜ من مزارع الرياح في مصر تم تنفيذها عن طريق الشركات الاسبانية، كما يشارك الجانب الاسباني حالياً في تمويل محطة الرياح ببنبان.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والدور المحوري الذي يقوم به برنامج «نُوفّي»، لجذب الاستثمارات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ البحيرة

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد