"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
دعم أمريكي ورفض إسرائيلي.. تفاصيل خطة توني بلير لما بعد الحرب على غزة

توني بلير
توني بلير
كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن ملامح خطة جديدة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وبدء مرحلة انتقالية تمهد لتسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية لاحقًا. 

وتهدف الخطة، التي حملت اسم “السلطة الدولية الانتقالية لغزة”، إلى رسم ملامح اليوم التالي للحرب بعيدًا عن سيطرة حركة حماس، مع ضمان وجود إشراف دولي وإقليمي على المرحلة المقبلة.

وبحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن بلير حصل على تفويض من الإدارة الأمريكية للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة لتشكيل توافق حول الكيان الانتقالي الجديد. 

وتنص الخطة على تشكيل مجلس من 7 إلى 10 أعضاء، يضم ممثلًا فلسطينيًا واحدًا على الأقل، إلى جانب شخصيات دولية وعربية، على أن يحظى هذا المجلس بشرعية من مجلس الأمن الدولي.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات لتأمين القطاع ومنع عودة الفصائل المسلحة، إضافة إلى تشكيل هيئة تنفيذية فلسطينية من تكنوقراط محليين لإدارة الملفات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تنص على إنشاء جهاز شرطة مدنية فلسطينية بإشراف دولي، وهيئات قضائية يقودها قضاة عرب لضمان نزاهة العملية القانونية.

ورغم أن بلير التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يوليو الماضي لمناقشة الخطة، إلا أن السلطة الفلسطينية أبدت تحفظات، إذ ترى أن دورها يجب أن يكون أكبر وأكثر مباشرة. في المقابل، أبدت إسرائيل، وبالأخص حكومة بنيامين نتنياهو، ممانعة واضحة، خشية أن يؤدي المشروع إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وإعادة توحيد الأراضي الفلسطينية تحت قيادتها، وهو ما يتعارض مع توجهات اليمين الإسرائيلي.

وتواجه الخطة كذلك عقبات إقليمية، إذ تشترط دول عربية فاعلة، أن يتضمن أي حل مسارًا واضحًا لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو مطلب يرفضه نتنياهو وشركاؤه من اليمين المتطرف. وزادت تعقيدات المشهد بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة في الدوحة، التي استهدفت قيادات من حماس، ما اعتبر ضربة لمساعي بلير في إقناع الفصائل الفلسطينية بعدم عرقلة الخطة.

ورغم هذه التحديات، ترى واشنطن أن مبادرة بلير هي الأقرب حتى الآن لتأمين هدنة دائمة وصفقة تبادل الأسرى، مع تقليص نفوذ حماس تدريجيًا عبر نزع سلاحها وإعادة دمج عناصرها في المجتمع بآليات دولية. 

وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن بلير يسابق الزمن، قائلاً: “لم يعد لدينا شهور أو أسابيع، بل أيام فقط لإقناع الأطراف بخارطة الطريق الجديدة لغزة.”

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

درويش

ايرادات السينما المصرية | درويش بالمركز الأول والشاطر ويلاحقه

مهرجان شرم الشيخ

ماستر كلاس وورش تمثيل لسكوت تروست وهاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب

دنيا وائل

طرح أغنية قصة "نور مكسور" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

