قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصر الونتر بلاس بالأقصر يستعد لاستقبال ملك إسبانيا وسط أجواء احتفالية | فيديو

فندق الونتر بلاس يستعد لاستقبال ملك اسبانيا
فندق الونتر بلاس يستعد لاستقبال ملك اسبانيا
شمس يونس

تشهد مدينة الأقصر استعدادات غير عادية مع اقتراب زيارة جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، حيث سيكون قصر الونتر بلاس التاريخي أحد أهم محطات برنامج الزيارة الرسمية التي يترقبها الشارع الأقصري بكل اهتمام.

القصر العريق الذي يطل على ضفاف النيل تحوّل في الأيام الأخيرة إلى خلية عمل لا تهدأ، فعمال الصيانة يواصلون تجديد القاعات الداخلية وإبراز ملامح الفخامة الكلاسيكية التي يتميز بها المبنى، فيما تولت فرق التجميل إعادة تنسيق الحدائق المحيطة وزراعة الزهور وإضاءة الممرات المؤدية إلى بواباته، ليبدو القصر كلوحة فنية مضيئة في قلب المدينة.

https://youtube.com/shorts/bqOuGczU1Dg

الشوارع المؤدية إلى القصر بدورها شهدت استعدادات مكثفة حيث جرى رفع كفاءة الطرق وتزيين الميادين الرئيسية، وخصوصًا الكورنيش المطل على النيل، ليعكس صورة حضارية تليق باستقبال شخصية ملكية رفيعة المستوى، ويمنح الزائر انطباعًا مميزًا عن عاصمة الحضارة الفرعونية.

قصر الونتر بلاس لم يكن يومًا مجرد فندق فاخر، بل رمز من رموز التاريخ الحديث للأقصر، إذ استضاف على مدار تاريخه الطويل نخبة من الملوك والرؤساء والشخصيات العالمية البارزة، واليوم يواصل هذا الإرث باستقبال العاهل الإسباني في حدث يعكس مكانة الأقصر على الخريطة السياحية العالمية.

الزيارة المرتقبة تضيف بعدًا جديدًا لصورة الأقصر أمام العالم، فهي لا تجسد فقط قيمة المدينة الأثرية، بل تبرز أيضًا قدرتها على الجمع بين عبق الماضي وفخامة الحاضر، ما يجعلها دومًا في صدارة المقاصد السياحية التي تحظى باهتمام كبار القادة والزعماء.

الأقصر محافظه الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

بالصور

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد