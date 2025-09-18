قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية
وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان
رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تناقش شخصيات صنعت التاريخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من  مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط بعنوان" أهميه ترشيد استهلاك المياه" ألقاها محمد حنفي اخصائي ثقافي  متناولا المياه أساس البقاء والوجود، و الترشيد ضروره دينيه، و الإجراءات التي اتخذتها الدوله ف ترشيد استهلاك المياه، و اقيم قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان" يا نخل عالي"، و أعد قصر ثقاف الطارف محاضره بعنوان "شخصيات مصريه صنعت التاريخ" ألقاها د علاء النجار متناولا إطلالة حول بعض الشخصيات المصرية التي ساهمت في صنع التاريخ، و نبوغ بعض الشخصيات المصرية التاريخية في كافة المجالات العلمية والسياسية والأدبية والاقتصادية والدينية، و أهمية الاقتداء بالشخصيات المصرية التاريخية وأثر ذلك على تقدم المجتمع.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، اقيم قصر ثقاف الطارف أمسية شعريه بمناسبه مولد النبوي للشاعر سيد صدقي قصيده عن" نهج الأحبه في مدح الحبيب"،و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقه ثقافيه للأطفال أعدتها هناء يونس، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية  بعمل ورشة أشغال يدويه عمل حفر علي نوايه الدوم تدريب شيماء سيد، و اعدت مكتبة ثقافة المحاميد بحري بعمل ورشة حكي بعنوان" أميرة وعسل النحل"  سردتها أسماء محمود، و نظم بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "نعمة الأمن والأمان" القاها الشيخ أحمد عبد المعبود وتحدث عن مصر بلد الأمن و الأمان، و مصر ملجأ في كل الأديان.

أقيمت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد والقى قصائد بعنوان "يفترون على _ابتلع حلمك _لم يعد لها اين _اعتصر خمري"، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة الخط العربي تدريب  علاء القاضي و محجوب محمد، وتضمن عدد الأحرف الهجائية والكتابة الصحيحة لها وكيفية كتابتها.

الأقصر اخبار الاقصر ثقافه الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

العدل

حزب العدل: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صفعة جديدة لإسرائيل

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد