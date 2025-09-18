ثقافة الأقصر تناقش شخصيات صنعت التاريخ

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط بعنوان" أهميه ترشيد استهلاك المياه" ألقاها محمد حنفي اخصائي ثقافي متناولا المياه أساس البقاء والوجود، و الترشيد ضروره دينيه، و الإجراءات التي اتخذتها الدوله ف ترشيد استهلاك المياه، و اقيم قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان" يا نخل عالي"، و أعد قصر ثقاف الطارف محاضره بعنوان "شخصيات مصريه صنعت التاريخ" ألقاها د علاء النجار متناولا إطلالة حول بعض الشخصيات المصرية التي ساهمت في صنع التاريخ، و نبوغ بعض الشخصيات المصرية التاريخية في كافة المجالات العلمية والسياسية والأدبية والاقتصادية والدينية، و أهمية الاقتداء بالشخصيات المصرية التاريخية وأثر ذلك على تقدم المجتمع.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، اقيم قصر ثقاف الطارف أمسية شعريه بمناسبه مولد النبوي للشاعر سيد صدقي قصيده عن" نهج الأحبه في مدح الحبيب"،و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقه ثقافيه للأطفال أعدتها هناء يونس، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية بعمل ورشة أشغال يدويه عمل حفر علي نوايه الدوم تدريب شيماء سيد، و اعدت مكتبة ثقافة المحاميد بحري بعمل ورشة حكي بعنوان" أميرة وعسل النحل" سردتها أسماء محمود، و نظم بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "نعمة الأمن والأمان" القاها الشيخ أحمد عبد المعبود وتحدث عن مصر بلد الأمن و الأمان، و مصر ملجأ في كل الأديان.

أقيمت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد والقى قصائد بعنوان "يفترون على _ابتلع حلمك _لم يعد لها اين _اعتصر خمري"، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة الخط العربي تدريب علاء القاضي و محجوب محمد، وتضمن عدد الأحرف الهجائية والكتابة الصحيحة لها وكيفية كتابتها.