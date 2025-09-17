ضبط 121 كيلو جرام كبدة ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة بالأقصر

نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر برئاسة الدكتور طارق لطفي، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالأقصر برئاسة العميد عبدالحميد فرحات، بتنفيذ حملة للتفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها والمطاعم بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 121 كيلو جرام من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي منهم 76 كيلو كبدة مجمدة و35 كيلو دواجن (رومي) بإحدى الثلاجات متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و10 كيلو مصنعات لحوم ودواجن بإحدى المطاعم متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.