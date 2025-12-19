دعم الأسر المنتجة في أسيوط.. إنشاء المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل بحي غرب.. وتوجيهات بسرعة استكمال التجهيزات الخدمية

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية لمنافذ بيع منتجات المحافظة والمعرض الدائم للأسر المنتجة المقام أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة وفتح منافذ تسويقية ثابتة ومستدامة للمنتجات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والجمعيات الأهلية اقتصاديًا.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، والدكتورة سلوى محمود عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

بيع المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال تقسيم وتجهيز الباكيات أسفل الكوبري، والتي خصصت لعرض وبيع المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر المنتجة وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

غرفة أمن ومراقبة بالكاميرات

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال التجهيزات الخدمية اللازمة، من إنشاء دورات مياه، وغرفة أمن ومراقبة بالكاميرات، وتوفير طفايات الحريق، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية من كهرباء وتأمين ونظافة، مع إنشاء مداخل ومخارج مناسبة لتيسير حركة المواطنين وضمان سهولة الدخول والخروج، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المعارض والمنافذ الجديدة تمثل منصة دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين على مدار العام، بدلًا من الاعتماد على المعارض الموسمية فقط، بما يحقق لهم استقرارًا اقتصاديًا ودخلًا مستدامًا.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المقررة، موضحًا أن المحافظة تحرص على تجهيز هذه المنافذ وفق تصميم حضاري يضمن حسن التنظيم وسهولة الحركة، تمهيدًا لبدء التشغيل في أقرب وقت.

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن المشروع يُعد إضافة نوعية لمنظومة التنمية بالمحافظة، وخطوة جادة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المواقع غير المستغلة إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي، مع تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات الهادفة إلى تنشيط الحرف والصناعات الصغيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.